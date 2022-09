Pierluigi, al Festival dello Sport, ha parlato così del Var: "La VAR serve ad evitare che venga commesso un errore. Per un arbitro è un valore aggiunto. Si può confrontare ciò che è stato visto in campo in diretta e ciò che non è stato visto. Poi in base ai dati chi è chiamato a decidere può prendere la decisione migliore. Il fatto che l'arbitro abbia visto non impedisce alla VAR di intervenire. Ovviamente oggi possiamo anche pensare a cosa si può migliorare anche nei regolamenti. Dopo 6 anni abbiamo una esperienza diversa, che permette di capire se i regolamenti di anni fa possono essere attuali anche adesso. L'IFAB, il board internazionale che detta e modifiche le regole del calcio non vuole rivoluzionarlo. Ma prova a migliorarlo. Ci sono anche ex giocatori ed allenatori, gente che ha partecipato alle competizioni più importanti. Tutti danno il proprio contributo".