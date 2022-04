In un'intervista concessa ai microfoni di Calciatori Brutti, l'ex arbitro del nostro campionato Pierluigi Collina, ha parlato di quella che è la durata delle singole gare, dichiarando come non tutte abbiano la stessa effettiva durata.



'Io faccio parte di un organismo che si chiama “International Football Association Board”, IFAB, che è quello che sovrintende alle regole. Una delle cose di cui stiamo parlando è proprio il fatto se non valga la pena che tutte le partite abbiano la stessa durata. Se oggi guardi le statistiche vedi che ci sono squadre che giocano 52 minuti, altre che ne giocano 43 e altre ancora 58. Se sommi tutti questi tempi in un campionato la differenza diventa grande'.