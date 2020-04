Il Presidente della Commissione Arbitri della FIFA, Pierluigi Collina, ha parlato ai microfoni di Radio 24. Ecco le sue parole: "Come FIFA abbiamo cercato di aumentare il recupero, lo abbiamo visto nei Mondiali 2018. La gente paga il biglietto per vedere calcio giocato, più fai recupero, più aumenta il divertimento. Fallo di mano? Ne è stato discusso, cambierebbe molto le logiche anche di chi trasmette una partita di calcio: non siamo lontani già ora secondo me dal tempo effettivo. Il fallo di mano per essere punibile doveva essere un atto volontario, ma in pratica venivano puniti falli di mano involontari. Abbiamo codificato che la volontarietà è solo uno dei criteri per renderlo punibile".



VAR - "Valutazione positiva di questi primi anni: i pro sono più dei contro. L'obiettivo è di far sempre meglio, abbiamo migliorato in questi anni anche la stessa tecnologia"