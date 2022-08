Questa sera Sampdoria e Juventus chiuderanno quella che è stata la seconda giornata di questo campionato che, ha registrato il passo falso del Milan, bloccata a Bergamo dall'Atalanta di Gasperini per 1-1. In attesa di capire chi saranno gli 11 titolari delle due squadre, il giocatore della Doria Omar Colley ha voluto caricare i suoi compagni attraverso un post condiviso sul suo account Instagram, in cui ha scritto: 'Andiamo!'.