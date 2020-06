Stefano Colantuono, ex allenatore - tra le altre - di Atalanta e Palermo, ha parlato così a Radio Sportiva della situazione legata a Maurizio Sarri e la Juventus, prendendo le distanze dalle critiche che sono piovute addosso ai bianconeri dopo la deludente finale di Coppa Italia. Ecco le parole del tecnico: "Contestazioni eccessive, sembrava si aspettasse il passo falso per dargli addosso. Per la Juve perdere 2 finali è una cosa anomala, ma non dimentichiamo che è in corsa per lo Scudetto e la Champions. Aspettiamo e vediamo la conclusione".