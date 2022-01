Stefano Colantuono, a DAZN, parla della situazione di difficoltà della Salernitana. ​"Volevo chiarirla, non ho mai detto una cosa del genere ma ho detto che era dispiaciuto per le norme riguardo il Covid - le sue parole -. Ieri si sono negativizzati tre calciatori ma non abbiamo potuto fare la visita medica, non ho mai detto che perdevamo. Ho detto che venivamo a vendere cara la pelle, quell'altro titolo non fa parte del mio DNA. Ho vissuto tante cose nel calcio, non mi piango addosso ma non mi piacciono questi regolamenti del Covid. C'è ancora da limare qualcosa".