L'allenatoreha commentato a TMW così il possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juve:"Se parliamo di numeri, quello che ha fattoè sotto gli occhi di tutti. E' stato preso per vincere la Champions League, ma in questi anni non è riuscito ad alzare il trofeo. Se guardiamo la prima giornata, senza vedere il risultato, la Juventus è stata competitiva anche senza Ronaldo. A mio parere, Dybala e Ronaldo fanno fatica insieme, e alla Juve serve un riferimento.".