Stefano Colantuono, intervenuto ai microfoni di Dazn nel post Napoli-Salernitana, ha raccontato un anneddoto interessante anche per il mondo Juve: "In questi giorni sto leggendo una tesi molto bella, quella di Rita Guarino (Ex coach della Juventus Women ndr), che si intitola "L''antifragilità nel calcio, allenarsi agli imprevisti". Lo consiglio a tutti".