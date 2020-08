Ecco le parole a Radio 24 dell'ex allenatore dell'Atalanta Stefano Colantuono: "Pensavamo che le francesi avrebbero sofferto una sosta così lunga, invece così non è stato. Probabilmente il logorio della Serie A è stato più decisivo del lungo riposo di Lione e PSG, Resto convinto che senza l'infortunio di Remo Freuler l'Atalanta sarebbe riuscita a portare a casa la qualificazione. Al netto dell'assenza di Ilicic, determinante, dobbiamo anche ricordare l'uscita dal gioco del Papu Gomez, che ne finale sarebbe stato determinante per tenere il pallone. Neymar lo ricordavo forte, ma non così forte. Ieri mi ha impressionato, ha fatto una partita mostruosa. Se giocasse sempre così sarebbe davvero al livello di Messi e CR7".