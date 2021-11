Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, commenta a caldo a Dazn la sconfitta 2-0 contro la Juventus: "Avevamo preparato la partita per quello che avevamo a disposizione, sapevamo che Dybala tra le linee ci avrebbe creato grattacapi. Poi abbiamo corretto in corsa mettendoci a 5 dietro, la Juve palleggia e non lo scopro certo io. Peccato che nel nostro momento migliore, nel primo quarto d'ora della ripresa, abbiamo preso il palo e poi quel gol del raddoppio, che davvero non possiamo permetterci di prendere così se vogliamo sperare di raddrizzare le partite, ci ha un po' tagliato le gambe. Volevamo provare a fare determinate cose davanti, ma contro la Juve non siamo riusciti: ti tengono bassi e davanti hanno giocatori di qualità incredibile. Nella ripresa siamo venuti fuori ma siamo stati parecchio sfortunati, e poi il calcio vive di piccoli dettagli."

ATTENZIONE - "Il gol di Morata non va proprio preso, dovevamo lavorare molto meglio in quella situazione, devi portare avanti la partita come la stai conducendo. Con anche la spinta del pubblico. Se la partita si mette su quei binari poi loro palleggiano e non la riprendi più".

ALLEGRI - "Lo conosco da tempo e sicuramente porterà la Juve fuori dalla tempesta".