L'ex allenatore dell'Atalanta, Stefano Colantuono, ha parlato ai microfoni di Radio 24 della situazione della Serie A appena cominciata. Per il tecnico, l'Inter sta facendo grandi progressi, assotigliando la distanza con la Juventus. Bianconeri che, però, spazzano via i dubbi di prestazione con il bottino pieno in classifica: "Tutto nella norma, dopo questo inizio di campionato. La Juventus, seppur con fatica, è a punteggio pieno, mentre l'Inter sta facendo un grande percorso di crescita".