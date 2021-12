Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa dopo Salernitana-Juventus 0-2:Ma soprattutto non dovevamo mai prendere un gol come quello del raddoppio bianconero di Morata: già sono partite di grande sacrificio, contro avversari che ti costringono ad abbassarti, in cui magari soffri all'inizio e dopo riesci ad alzare un po' la testa e creare qualche occasione... se prendi il secondo gol così, allora le energie vengono meno e la gara finisce lì!""Volevamo iniziare con una difesa a 4 per non stare sempre a cambiare, sapevamo che Dybala poteva essere difficile da prendere. Poi abbiamo cambiato e siamo andati meglio in alcune cose e meno in altre. Avevo anche pensato di fare il 4-3-3 perchè in alcuni ruoli siamo un pò corti. La salita è sempre ripida, la classifica è cambiata poco dall’inizio. Ai ragazzi non dico niente dopo la partita, me la rivedo e poi parlo il giorno dopo"."È infortunato, vediamo se riusciamo a recuperarlo per la prossima gara. Siamo partiti con Capezzi perchè volevamo più geometrie ma sapevo che non era in grande condizione fisica, ma la stessa cosa vale anche per Schiavone e Kastanos e volevo far rifiatare Di Tacchio che ha giocato sempre ultimamente, non c’erano altri giocatori disponibili".