Il tecnico Stefano Colantuono ha commentato il possibile approdo alla Juventus di Edin Dzeko a Centro Suono Sport: "Cedere Dzeko sarebbe una grossa perdita per la Roma. Milik ha dimostrato tutto il suo valore in Serie A e qualora dovesse andare in porto l’affare credo possa essere il sostituto migliore del bosniaco. Pellegrini ha delle qualità enormi e può crescere ancora moltissimo, la scorsa stagione è stata complicata per tutti, sia per il tecnico che per i giocatori. È rimasto l’ultimo simbolo della tradizione di romani e romanisti, per questo va supportato. Ci si aspetta molto da lui ma è un punto fermo di questa Roma".