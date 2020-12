Fino a ieri la Juventus condivideva con il Milan un primato in Europa: l'imbattibilità nei 5 campionati top. Dopo la sconfitta rovinosa di ieri sera per mano della Fiorentina, i bianconeri hanno però vissuto il primo ko in campionato (dopo quello nell'andata di Champions League contro il Barcellona, anch'esso peraltro all'Allianz Stadium). A godersi questo status di imbattuta rimane quindi la squadra di Pioli, capolista della Serie A con 31 punti, frutto di 9 vittorie e 4 pareggi. Gli unici a non avere mai perso in campionato.