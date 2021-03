Il traguardo dei 770 gol totali in carriera di Cristiano Ronaldo è tutt'altro che banale. Una cifra quasi tonda che ha permesso di staccare un mostro sacro come Pelè. E dopo la lunga lettera di CR7 per O Rey il fuoriclasse portoghese della Juventus ha pubblicato stasera un video davvero molto emozionante:E sullo sfondo, in mezzo alla musica, si possono sentire gli insegnamenti di Ronaldo sulla filosofia da perseguire per arrivare a certi livelli.