La grandezza di Cristiano Ronaldo è nota a tutti, così come la sua determinazione e la costanza nel lavoro. A ribadirlo, ogni volta che ce n'è l'occasione, ci sono gli addetti ai lavori che hanno avuto la fortuna di stare al suo fianco. Tra questi c'è Fabio Coentrao, ex compagno al Real Madrid e connazionale di CR7, che è intervenuto alla rivista portoghese O Jogo: "Agli altri calciatori dico spesso che vorrei avessero l'occasione di lavorare con Ronaldo per vedere com'è. È un mostro, oltre che una persona eccellente e un grande amico. È nato con un talento puro e lavora molto per essere il migliore al mondo".