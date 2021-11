Le parole di Massimo Coda del Lecce, autore di una tripletta a Buffon oggi, a Sky: "Cosa mi ha detto Buffon al termine della gara? Non ci siamo incrociati, ma fargli tre gol è qualcosa che mi rimarrà per sempre dentro. A fine primo tempo, ho chiesto ai miei compagni di darmi un pizzicotto: capita di sognare partite così, ma per fortuna era tutto vero. Dove metterò il pallone della tripletta a Buffon? L'anno scorso l'ho messo in soggiorno, metterò questo vicino".