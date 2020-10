Così ha parlato di Juve l'ex terzino Francesco Coco in collegamento con Sky Sport: "Chi giocherà tra Dybala, Ronaldo, Chiesa e Kulusevski? Come sempre, chi se lo meriterà di più. Si veda Eriksen all'Inter, che è un grande giocatore ma Conte non lo ritiene ancora pronto per l'Inter. Quindi tutti i giocatori della Juve là davanti dovranno dare il massimo e cercare di convincere Pirlo ogni giorno. Chiaro che c'è sempre un nome più particolare che è Ronaldo e per tanti motivi ha il privilegio di non essere mai messo in discussione. Ma tutti gli altri, specialmente Kulusevski e Chiesa, alla prima esperienza in una big e di prospettive incredibili, devono essere sempre al 100% sennò in un grande club non giochi."