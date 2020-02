Francesco Coco, ex difensore di Milan e Inter analizza i temi del derby di Milano ai microfoni di Sportmediaset: "Non posso tifare nessuno, non è facile ma sarà un bel derby. Al Milan serve per continuare la crescita verso l'Europa, all’Inter per l’aggancio alla Juve che sarebbe un bene per il campionato italiano, visto il monopolio dei bianconeri degli ultimi anni. Speriamo che il duello vada avanti fino alla fine anche se c’è anche la Lazio. E' un momento particolare per il derby sarà una grande partita".