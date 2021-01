L'ha portato Francesco Totti, a Cremona. Luca Coccolo, ex Juventus, è pronto a legarsi ai grigiorossi. Sotto la supervisione dell'agente, ex leggenda giallorossa: "La mia scelta è sempre stata quella di non cambiare squadra, non sapevo che futuro avrei potuto trovare avanti a me. Coccolo è un giovane promettente che il direttore ha voluto fortemente, questa può essere la società in cui può crescere nel migliore dei modi. Braida è un amico, tra di noi c’è sempre stato rispetto reciproco".