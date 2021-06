Cristiano Ronaldo removed the Coca-Cola in front of him at a press conference and said "drink water"



è in professionista in tutto e per tutto. Da sempre. E probabilmente lo sarà anche per sempre, almeno finché deciderà di continuare a giocare. A 36 anni è una macchina da guerra: gioca, segna e non si ferma più. Tra i segreti c'è anche - e soprattutto l'alimentazione. Attento e pignolo sui dettagli, anche quando si presenta in conferenza stampa e... trova la coca-cola. Cristiano non fa una piega: prende le bottigliette e le sposta: "Acqua" scandisce con un sorriso prendendo la bottiglietta lì vicino.