Ma in questo Paese c’è qualcuno al quale davvero interessano il bene e la credibilità del Calcio? pic.twitter.com/2Ye8zwrvBC — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 17, 2019

La Supercoppa italiana, che si giocherà domenica in Arabia Saudita tra Juventus e Lazio, ha già creato un polverone, ancor prima di scendere in campo. L'annuncio di oggi, della sponsorizzazione di Coca Cola alla competizione . I più, infatti, si saranno ricordati della partnership stretta ad inizio stagione tra i bianconeri e la bevanda più famosa del mondo.. Come Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, che non ha perso l'occasione per sottolineare la questione."​Ma in questo Paese c’è qualcuno al quale davvero interessano il bene e la credibilità del Calcio?" ha scritto con un tweet al vetriolo il giornalista, scatenando un dibattito infinito., e chi invece cavalca l'onda del tormentone, il web si è come sempre diviso, animando un dibattito sterile oltreché difficile da sostenere realistico.