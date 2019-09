Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ha parlato di Antonio Conte, attuale allenatore dell'Inter, e di Maurizio Sarri, tecnico dei bianconeri, ai microfoni di FcInternews: "Dal punto di vista personale non nutro una grande simpatia per l'uomo Sarri, sabato è tornato su una serie di ritornelli giustificativi inaccettabili come quello per cui faceva caldo. Condivido la risposta di Conte, adesso ha una F1 e deve imparare a pilotarla. I giocatori della Fiorentina giocavano con lo stesso caldo e sullo stesso campo. I primi segnali dell'uomo Sarri, e non parlo dell'allenatore, non li gradisco".