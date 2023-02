Nell'intervista concessa ai microfoni di TMW, l'ex presidente della Juve Gianni Cobolli Gigli ha rilasciato delle dichiarazioni anche sull'inchiesta che vede coinvolti i bianconeri.'Questo campionato è ancora più sofferto di uno normale: è stato modificato dalla penalizzazione. Sarebbe meglio che le sanzioni arrivassero o all'inizio o alla fine, riceverle adesso è un grosso problema. La situazione è ancora più difficile rispetto a Calciopoli. Si trovavano in corsa per l'obiettivo Champions e tutto d'un colpo arriva la mazzata in testa ai giocatori, che non c'entravano nulla. Con Calciopoli si è avuto il tempo di fare una squadra che sapeva di ripartire dalla B'.