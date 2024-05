L'ex dirigente della Juventus Giovanniintervenuto ai microfoni di Sportitalia ha commentato la guida della Juventus nella prossima stagione. Le sue parole:"Se mi chiede di scegliere fra i due, allora dico Thiago Motta. Primo perché le minestre riscaldate non funzionano di solito: Conte ha fatto buone cose in bianconero, ma il suo ciclo lo considero concluso. Se poi mi dice invece di scegliere un nome, beh… Un sogno impossibile, sia per stipendio che perché sta bene a Madrid immagino, ma mi piacerebbe tanto Ancelotti. Alla Juve dovrebbe mettersi al lavoro con una squadra che non va rifatta, ma rianimata. Perché nella prima parte di campionato i risultati li hanno raggiunti. Bisogna risolvere ciò che è successo nei mesi successivi. Aggiungo una cosa sul prossimo impegno".