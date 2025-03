Cobolli Gigli: 'Se Thiago Motta lasciasse la Juventus prenderei lui ad allenare'

Getty Images

L'ex dirigente bianconero Giovanni Cobolli Gigli è stato intervistato da Sportitalia. Queste le sue parole su chi vorrebbe vedere sulla panchina della Juventus qualora ci si separasse da Thiago Motta:"Gasperini è per me una grande tentazione nel pensarlo alla Juventus. Anche se è un uomo ponderato, un grande tecnico, ma difficile caratterialmente. A volte non è facile che possa avere rapporti idilliaci, ha bisogno dei suoi spazi. Il duo Gasperini-Giuntoli lo vedo complicato. Mancini mai per me, ricordo quello che disse sulla Juventus. Un emergente? Anche Motta era emergente, può essere un’idea, ma servono anche le spalle larghe. Penserei ad un Guardiola, come concetto di un grande allenatore come status. Anche perché non sta ottenendo i risultati che vorrebbe quest’anno…".