Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è tornato a parlare con toni critici del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. “Da tifoso mi spiace per Sarri”, le sue parole a Radio Sportiva: “Non dimentico quando disse 'chiamo il mio avvocato se mi accostate alla Juve', 'per avere rigore bisogna avere la maglia a strisce', 'in Inghilterra sto da Dio'... anche le persone contano. Mi auguro che sia più civile. Quando dice 'io bestemmio perché sono toscano', bestemmia a casa tua. Mi auguro gli facciano un corso di diplomazia. Se vince quasi tutti i tifosi dimenticheranno, non i napoletani”.



IDEA DI GIOCO - “Sarri ha un'idea di gioco interessante, ma anche la tendenza di giocare sempre con gli stessi, cosa che alla Juventus non potrà fare così come tralasciare campionato o coppa. Dovrà cambiare lui e i giocatori adattarsi”.