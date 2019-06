Intervenuto a TMW Radio, l'ex presidente della Juve, Cobolli Gigli, si è schierato nuovamente contro Maurizio Sarri, reo di aver apostrofato la squadra bianconera in maniera non appropriata quando portava avanti la causa del Napoli. "Ricordo alcune cose poco piacevoli - ha dichiarato il predecessore di Andrea Agnelli -, quelle che Sarri ha detto sulla Juve. Ho un difetto: ho un'ottima memoria. Mi sembrava che dicesse che la Juve è una società di ladri, io alla Juve ho lavorato e posso garantire che non è assolutamente così. Sarà un ottimo tecnico, questo è vero. Le sue squadre le abbiamo viste tutti, però restano i dubbi sulla persona. All'inizio sarò un po' distaccato".