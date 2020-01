Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo di alcune situazioni legate al mercato dei bianconeri: "La Juventus? Non metto in discussione il Sarri tecnico, come non metto in discussione gli altri tecnici perché ne capisco pochissimo. Dybala e Higuain sono stati quasi cacciati da Paratici che voleva venderli a tutti i costi, per fortuna sono rimasti e quindi adesso formano una macchina da gol. Continuo a registrare qualcosa che non funziona a centrocampo ed una debolezza cronica della difesa. Si subiscono diversi gol, spesso inefficaci, ma possono comunque compromettere il risultato. Il lavoro di Sarri è sicuramente difficile, tutti si passano la palla tranne qualcuno che la trattiene un po', ma lo stesso tecnico non sa perché la difesa continua a prendere tutti questi gol. Chi dovrebbe saperlo? Certo De Ligt ha fatto due partite di grande livello, peccato aver perso Demiral, ma presto torna Chiellini".