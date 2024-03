Anche l'ex presidente della Juve, Gianni Cobolli Gigli, ha rilasciato delle dichiarazioni sul caso Pogba e lo ha fatto ai microfoni di Radio Punto Nuovo."La Juve ha perso sull’acquisto di Pogba, il vero errore è stato riprenderlo. Ormai non giocava più ad alti livelli e continuità. E’ stato comprato come l’uomo della rinascita e, invece, i numeri parlano da so".