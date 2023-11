Giovanniha parlato su L'Interista. Le sue parole:"Cosa penso della Juve? Allegri mi piace, anche se per lui il bel gioco non esiste. Mi è capitato per caso di leggere le dichiarazioni di Marotta sul suo conto: si è tenuto in equilibrio, dicendo che si augura che vinca il migliore, senza affondare il coltello da un lato o dall’altro. Dico la stessa cosa: senza rivangare i rancori del passato, vediamo come finisce. La mia speranza da tifoso è che il fattore campo sia decisivo per stimolare la Juventus del non-bel gioco, per farcela a raccogliere tre punti. Anche se da ex dirigente mi andrebbe bene anche un pareggio".