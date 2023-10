L'ex presidente della Juve, Gianni Cobolli Gigli, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com, dove ha parlato anche della posizione di Max Allegri.'Alcune frasi poteva risparmiarsele. Non per trovare scusanti, io sono uno dei pochi a favore di Allegri e cerco di esaminare una situazione oggettiva. Lui viene fuori da una stagione complicatissima, soprattutto dal punto di vista della gestione della squadra, riuscendola a tenerla unita e portandola terza in classifica, senza tener conto della penalizzazione. Ci sono una serie di problemi e può darsi che Allegri si trovi un pò sotto pressione, dove a volte può perdere il controllo di se stesso'.