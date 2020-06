Tra i più arrabbiati per questa nuova gestione della Juve c'è l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli che a Radio Sportiva dichiara: "Tre mesi fa ho lasciato la Juventus con la più bella partita del campionato, quella contro l'Inter, adesso l'ho ritrovata con una involuzione: sia col Milan che col Napoli c'è stato tanto possesso palla ma pochi tiri in porta e un calo nel secondo tempo. Quello che contesto a Sarri, che non stimo molto come persona, è aver detto che abbiamo perso per due rigori sbagliati: secondo me abbiamo perso perchè non siamo stati abbastanza determinati. E' un peccato aver perso una Supercoppa e una Coppa Italia, ma rimangono ancora un campionato e una Champions.



PAUSA - "Ronaldo ci aveva lasciato tre mesi fa con una lunga serie di gol segnati, ma a quell'epoca giocava più avanti rispetto al tic toc che ho visto con Milan e Napoli. Per Ronaldo può essere un problema fisico, ma è inaccettabile che la Juventus non abbia ancora un gioco. Prendendo Ronaldo la Juve ha un po' rinunciato al gioco di squadra per puntare su un solista: Allegri ce l'ha fatta, Sarri invece ancora non ci è riuscito anche se Ronaldo prima della sosta forzata giocava. Avere una perla del calcio in squadra condiziona la formazione: Sarri al Napoli poteva far giocare i giocatori come voleva lui mentre con Ronaldo non credo sia possibile".



FUTURO - "La Juventus prende le decisioni con calma, sono convinto che Sarri andrà avanti e la società cercherà di stringersi a coorte: se Sarri riuscisse a vincere il campionato e arrivasse in fondo alla Champions dovrebbe esser riconfermato, altrimenti si dovrebbero lasciare da buoni amici"