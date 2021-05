L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli il ritorno in Italia di Josè Mourinho, sulla panchina della Roma: "Il ritorno di Mourinho è entusiasmante per il calcio italiano. E’ una persona educata, sulla quale ha costruito una corazza che gli consente di rilasciare dichiarazioni esplosive. E’ intelligente e divertente. Se vincerà con la Roma, andrà bene lo stesso. Spero e mi auguro che Allegri torni alla Juventus. Spalletti e Sarri sono allenatori di livello, troveranno certamente collocazione. Da ciò che leggo su Spalletti, forse andrà proprio a Napoli. Sarri dovrà cercare qualcos’altro. Magari andrà alla Fiorentina. Con un po’ di dispiacere, devo ammettere che nella Juventus oggi c’è un po’ di arroganza. Si vede dagli atteggiamenti, tipici di persone che si trovano in un momento difficile. Critico Paratici, Nedved non è un vice presidente. Meglio come calciatore. Paratici va fuori le righe perché avverte il momento difficile. La dichiarazione di Agnelli su Suarez mi ha stupito, non è in linea col carattere che ha dimostrato nel tempo. Agnelli negli ultimi mesi è cascato in buchi molto profondi. Mi sarebbe piaciuto nascere e vivere a Napoli. E’ una città fantastica, potrebbe essere felice ma purtroppo alle volte non lo è".