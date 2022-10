L’ex presidente della Juve, Gianni Cobolli Gigli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche della situazione delicata che stanno vivendo la società e Massimiliano Allegri in primis.‘Nedved non va d'accordo con l'allenatore. Il vicepresidente può criticare ma toglie sicurezza su chi comanda. I giocatori in quel momento hanno cominciato a vivacchiare in attesa che succedesse qualcosa, magari che si cambi allenatore’.