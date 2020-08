2









Giovanni Cobolli Gigli, il primo presidente della Juve post Calciopoli, colui che ha guidato il club bianconero in anni difficili e poveri di successi. Finché non è arrivata l'attuale dirigenza, che si è inserita al posto di Cobolli e il suo entourage (Jean Claude Blanc & co.) e ha finalmente reso la Juventus nuovamente vincente. Ecco, quel Cobolli Gigli ha oggi espresso a Radio Sportiva un parere molto forte sulla società, facendo notare che "dalla partita di stasera contro il Lione dipende il futuro della struttura della Juve" e che, in caso di fallimento, "non dovrebbe essere criticato solo Sarri, non potrebbero non essere criticate anche le altre due persone che hanno sconvolto l'anno scorso: Paratici e Nedved, che dovrebbero subire le conseguenze".



NON ERA IL CASO - Ricapitolando, il presidente che non è stato capace di risollevare compiutamente la Juve dopo quella maledetta estate 2006 ha ben pensato di lanciare queste considerazioni a poche ore da una delle partite più cruciali della storia recente del club. Un segno di come l'orgoglio personale e i sassolini da togliersi, anticamera della frustrazione nel vedere quali siano state le sorti della Juventus una volta sparita la sua gestione, abbiano soppresso il buon senso e il sincero amore per i colori bianconeri. Come andrà andrà, questa società ha messo in atto un vero e proprio miracolo, e se l'operato di Sarri, Paratici e Nedved può non essere esente da critiche, fa specie ascoltare le parole di Cobolli Gigli e "apprezzarne" il tempismo. Di juventini così non ce n'è proprio bisogno.