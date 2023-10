ha parlato a Cose Di Calcio del caso Fagioli e di un ipotetico ritorno di Antonio Conte alla guida della Juventus. Le sue parole:"La Juventus deve aiutare Fagioli a redimersi, cioè a perdere il vizio del gioco e della brutta malattia che è la ludopatia. La squalifica di 7 mesi è una sanzione ragionevole e se fosse vero che lui si può allenare con la squadra, potrebbe addirittura aiutare la squadra verso fine campionato. Bisogna essere vicini a questo ragazzo che è stato lasciato solo, ma non dalla Juventus. Mi permetto di dire che andava seguito di più dai genitori e forse anche dal procuratore, perché chi doveva stargli vicino con atteggiamento paterno non era certamente o solamente il club"."Conte lo vedo bene in tantissime squadre, perché è indubbiamente un allenatore di grande capacità con carattere particolare. Se dovessi però suggerire un nome non farei il suo. La Juventus deve lasciar stare i vecchi ritorni. Adesso stiamo vivendo l’Allegri bis, che io continuo a sostenere, ma che forse doveva essere evitato. Speriamo che riporti almeno la Juventus in Champions, ma io credo che debba vincere il campionato, dopodiché si vedrà".