Giovanni Cobolli Gigli ha parlato anche del pareggio della Juve contro l'Atalanta nell'intervista concessa ai microfoni de IlBiancoNero.com.'La partita di Bergamo è una partita difficile, con la tifoseria atalantina molto forte e che fa bene il suo mestiere. Un pareggio preso a Bergamo può essere considerato un risultato discreto, ma partire con l'intenzione di giocare con il pareggio è stato un errore, ammesso che sia stato così. Contro il Torino non ci sono scusanti e la Juve deve fare di tutto per vincere, con un attacco un pò inventato, ma è piena di giovani che possono prendere il loro posto, poi ci sono Milik e Kean che devono fare il loro dovere, poi deciderà Allegri chi e come farli giocare'.