Tra poco più di 3 giorni Inter e Juventus saranno pronte a darsi battaglia nel faccia a faccia di San Siro, con la posta in palio che sarà altissima. Le due squadre si giocano infatti buona parte dello scudetto, anche se per alcuni questa sfida non sarà decisiva. Sul big match di Milano ha espresso il suo pensiero anche l'ex presidente della Juve Giovanni Cobolli Gigli, che ne ha parlato così ai microfoni di Sporitalia."A San Siro sarà un match difficile. Il miglior risultato possibile è la vittoria, ci credo. Ci saranno tanti interisti, ma anche una discreta presenza di juventini. Il pareggio sarebbe un risultato che cambierebbe poco, anche se la partita da recuperare con l'Atalanta è complicata per loro, mi auguro".