A TMW Radio, Giovanni Cobolli Gigli ha parlato della Juventus: "Vice Morata? Io però ragiono pensando al bilancio, non credo sia il momento di fare acquisti ma consolidarsi per non perdere 89 milioni di euro come successo l'anno scorso... Supercoppa? "Direi un brodino, anche se mi ha fatto piacere. Meno aver perso con l'Inter male, ma poi con Napoli e Bologna mi pare che si stia vedendo l'importanza di alcuni rientri, Cuadrado su tutti. Io comunque sono fiducioso: vedo che anche chi gioca bene come l'Inter poi finisce in situazioni complicate. Il Milan ha tutta la mia stima ma ha subito una pesante lezione dell'Atalanta, per me spazio per recuperare ce n'è".



PIRLO - "Fossi stato al posto suo, trovando il presidente che mi offriva l'incarico, avrei accettato di allenare la Juventus. Non si poteva proprio rifiutare, e mi auguro che non vada male a differenza di Ferrara, che ebbe un'occasione simile. Mi sembra se la stia cavando in modo accettabile: non ha la scaltrezza dei grandi allenatori ma ha un'idea di gioco e sta bene col vestito della Juventus. Mi auguro che i dirigenti gli stiano vicino come devono, per aiutarlo a fare sempre meglio".



SU DYBALA - "​Fossi in loro farei una scommessa importante su Dybala, e cercherei di lavorare per farlo diventare il vero numero 10 della Juventus, come non è stato fino ad adesso ma potrebbe diventare. Considerando che Ronaldo se ne andrà tra un anno o due, la nuova Juventus la costruirei intorno a Dybala, perché c'è bisogno che succeda intorno ad un giocatore di classe come lui. Dybala è sufficientemente giovane per diventare riferimento del futuro come sono oggi i Chiellini e i Buffon. Non so però che intenzione abbiano, i tecnici hanno assunto atteggiamenti sempre difficili da capire".