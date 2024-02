Nell'ampia intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia, l'ex presidente della Juve Gianni Cobolli Gigli si è soffermato anche su quella che sarà la super sfida di domenica tra bianconeri e nerazzurri, dichiarando come qualsiasi risultato emerga fuori non sarà decisivo."Una eventuale vittoria dell'Inter sarebbe importante per loro, ma non definitiva. Come tifoso della Juve conto molto sul dispendio di energie dei nerazzurri per la Champions. Sportivamente parlando è un asso nella manica lecito, dato che Inzaghi si è meritato di essere lì ed ora dovrà saper gestire un impegno in più".