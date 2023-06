L'ex presidente della Juventus, Cobolli Gigli, ha parlato della situazione in casa bianconera a Radio Punto Nuovo: "Giuntoli? De Laurentiis mi dà l’idea che voglia fargliela pagare per un tradimento arrivato un anno prima la fine del suo contratto. Aurelio però è sempre stato capace di fare cose importantissime, quindi massima attenzione. Se fossi stato nella Juventus, avrei lasciato perdere Giuntoli, visto che ha ancora un anno di contratto col Napoli. Poi se è lo stesso ds a voler cambiare aria, di certo non ha migliorato la situazione. De Laurentiis ha tutto il diritto di trattenerlo per un altro anno o accettare delle compensazioni economiche per liberarlo. Non è un matrimonio ben nato: è come portar via la moglie ad un altro marito... Alla Juve ora ci sono persone oculate, non persone come Paratici che è stato l’artefice delle disgrazie passate dai bianconeri. Quindi staremo a vedere quale sarà il da farsi della Vecchia Signora".SUL VIOLINO DI GARCIA - "Rudi Garcia? Sarà un Napoli inedito, per certi versi. Garcia è una persona stimabile, ma da juventino ricordo il gesto del violino… Sa giocare un bel calcio, dovrà entrare nella mente dei suoi calciatori, ancora legatissimi a Spalletti. Dovrà conquistarsi la loro fiducia”.