Giovanniè stato intervistato da Telenord. Le sue parole sulla Juventus."Io sono capricorno capoccione e terrei Allegri. Quello che dico non sarà condiviso dalla stragrande maggioranza dei tifosi juventini. Se dovesse andare via, ci sono dei giovani all’interno del campionato italiano che stanno facendo bene, non necessariamente italiani. Io Thiago Motta lo vedo come un ragazzo che ha fatto delle buone cose, Paulo Sousa ha fatto delle buone dichiarazioni e poi le ha mantenute, portando la squadra alla salvezza. Hanno livello medio come esperienza ma hanno una gioventù che può sopperire a questo livello medio. Anche perché la Juventus del prossimo anno sarà una Juventus di ricostruzione, e dovrà rinunciare ad alcuni giocatori che ha ora a portafoglio. Dovrà puntare su una squadra giovane, sfruttando ancora di più il vivaio come ha fatto giustamente Allegri quest’anno".