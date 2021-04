L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato a Lady Radio della Superlega: "Ho stima di Andrea Agnelli e penso che ci darà spiegazioni. Non solo a noi, ma soprattutto al Cda della Juventus. Il progetto forse è nato male, e si è capito quando oltre ai tifosi e rappresentanti delle istituzioni, si sono mossi i leader politici come Johnson, Draghi e Macron. La mia opinione però conta poco, i panni dovranno essere lavati in famiglia, ed intendo John Elkann, nonché maggior azionista. Starà sicuramente parlando con Agnelli, dovranno prendere una decisione che salvi l'immagine della Juventus ma anche del cognome Agnelli".