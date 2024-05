, ex presidente delladal 2006 al 2009, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss dove ha parlato dell'arrivo di Giovannidal club bianconero alla corte di, commentando la scelta del numero 1 partenopeo con una frecciatina.- "Ci sarà una ricostruzione, ma gli acquisti non saranno sbagliati. In fondo Manna viene dalla Juventus, è molto bravo quindi. Quando Giuntoli è andato via De Laurentiis gli ha dato dello juventino, ora ha preso uno che lavorava alla Juve"