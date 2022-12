Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, l'ex presidente della Juve Gianni Cobolli Gigli ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla possibilità di vedere Del Piero nella dirigenza bianconera.'Io ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui. L'ho apprezzato come calciatore e come uomo. Se venisse invitato a ricoprire una posizione importante la reputerei una scelta giusta, ma gli consiglio di avere dei patti chiari in partenza'.