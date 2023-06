A Radio Kiss Kiss, l'ex presidente della Juventus, Giovanni, parla così di De Laurentiis e del Napoli."Si è rotto qualcosa tra De Laurentiis e Spalletti perché a un certo punto il presidente del Napoli ha voluto tutti i meriti per sé. Per me l’inizio della rottura è stato quando in una conferenza stampa De Laurentiis, con Spalletti al suo fianco, disse: ‘Voglio fare una squadra cazzutissima che vinca lo Scudetto’. Il tecnico fece una smorfia e il presidente se la legò al dito. De Laurentiis è uomo di grandissime capacità, ma dal carattere complicato. È molto permaloso, ho avuto il modo di frequentarlo in Lega per tre anni e mezzo ed era una persona molto eterogena. Da lì credo che si sia creata una distanza tra De Laurentiis e Spalletti, poi si è rivelata quando il presidente ha mandato la famosa PEC, come la si manda a una qualsiasi persona e non all’allenatore che ha vinto lo Scudetto. Una mancanza di riguardo, che doveva anche essere una rivalsa sul fatto che Spalletti non aveva creduto all’inizio a una squadra cazzutissima. Il nuovo allenatore che troverà De Laurentiis dovrà mettere tra i tanti problemi professionali anche il carattere del presidente, perché degli allenatori passati alla fine ci sono sempre stati delle rotture un po’ caratteriali".