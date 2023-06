Intervenuto ai microfoni de IlBiancoNero.com, l'ex presidente della Juve Giovanni Cobolli Gigli ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul tema penalizzazioni.'Trovo assolutamente inopportuno che si dia una sentenza 15 minuti prima di entrare in campo, non è corretto. Si poteva comunicare benissimo due ore dopo la fine del match, non si può poi procedere a giudizi sportivi in corso di campionato, perchè la Juve ha pagato, ma hanno pagato anche le altre squadre e questo è un fatto che psicologicamente non può non aver influito sul cammino della Juve'.