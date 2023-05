L'ex presidente della Juve Gianni Cobolli Gigli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche della situazione di Massimiliano Allegri.'Lo penso anche da alcune cose che sono state dette. Mi sembra che rimarrà e uno dei motivi è anche il contratto oneroso che ha con il club. Non è bello dirlo, perché la fiducia nel tecnico deve prescindere da discorsi economici. E' vero, non ha dato un gioco alla squadra e non è riuscito a incidere nei momenti importanti. E condivido però il fatto che ha dovuto sfibrarsi in questi mesi, ha dovuto fingere di essere tranquillo ma dentro ribolliva e negli ultimi giorni è anche esploso'.