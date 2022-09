L’ex presidente della Juve, Gianni Cobolli Gigli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Firenze Viola, dove ha analizzato anche la sfida di domani tra la Fiorentina e i bianconeri.‘Fra le due squadre c'è una rivalità molto grande, anche esagerata. I ricordi che ho contro la Fiorentina sono di partite dure. La Fiorentina adesso è cambiata in meglio, Commisso dimostra di voler investire anche in strutte. La squadra e l'allenatore stanno facendo cose buone rispetto ad anni fa. Domani è complicata anche per la Juventus’